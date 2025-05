A Parigi ha vinto nel 2015 Imago

Stan Wawrinka (ATP 132) si è visto attribuire una wild card per il tabellone principale del Roland Garros, al via tra 12 giorni.

Il 40enne svizzero potrà dunque saltare le qualificazioni e partecipare per la 20a volta al torneo parigino, che ha vinto nel 2015.

Il vodese è uscito dalla top 100 mondiale la scorsa estate e al momento della chiusura delle iscrizioni era 164o nel ranking, dunque la sua posizione in classifica non era abbastanza alta per una partecipazione diretta.

Raramente gli organizzatori assegnano delle wild card a tennisti che non provengono dalla Francia.