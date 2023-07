Racchetta spaccata in finale: Djokovic chiamato alla cassa

Djokovic ha ricevuto una multa. Keystone

Nella finale di Wimbledon Novak Djokovic perde la testa. Nel quinto set, colpisce violentemente la rete con la racchetta. L'azione ha avuto delle conseguenze.

Hai fretta? blue News riassume per te Novak Djokovic ha perso le staffe durante il quinto set della finale di domenica contro Carlos Alcaraz. Dopo aver subito un break il serbo ha colpito il palo della rete mandando la sua racchetta in frantumi.

Ora l'All England Lawn Tennis Club ha multato Djokovic. Mostra di più

A Wimbledon, Novak Djokovic perde la calma nella finale contro Carlos Alcaraz. Nel decisivo quinto set, Djokovic subisce un break precoce. La frustrazione del serbo viene scaricata sul palo della rete e sulla sua racchetta.

Solo una goccia nell'oceano?

«Era frustrazione. Alcaraz ha conquistato brillantemente il break, che gli ha permesso di vincere il quinto set», ha spiegato Djokovic al termine della partita. Il conto non si ferma tuttavia alla sola sconfitta in finale: Djokovic riceve anche una sanzione per l'azione con la racchetta. L'«All England Lawn Tennis Club» (organizzatore del torneo londinese) multa il numero 2 del mondo con una sanzione di 6'900 franchi.

Tuttavia, questa multa non è che una goccia nell'oceano. Djokovic ha già guadagnato una somma cospicua al torneo appena concluso a Wimbledon, per non parlare in tutta la sua carriera. Grazie alla partecipazione alla finale del torneo londinese, il 23 volte vincitore di un torneo del Grande Slam si è aggiudicato circa 1,3 milioni di franchi. I quasi 7'000 della multa saranno sottratti direttamente dal premio in denaro.