La nuova stagione tennistica sta per partire, con Novak Djokovic più affamato che mai e un Rafael Nadal rientrante e potenzialmente al suo ultimo giro di giostra. Fra le ragazze la numero uno Iga Swiatek punta a conquistare il suo primo sigillo agli Australian Open.

Entrato nella storia del tennis mondiale nel 2023 con il suo 24esimo titolo Major, Novak Djokovic è ancora affamato di successi: il serbo vuole realizzare il Grande Slam stagionale e mira pure all'oro olimpico sulla terra parigina, dopo aver conquistato il bronzo in singolare nel 2008 a Pechino.

Dopo un match di esibizione previsto mercoledì sera contro il suo giovane rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il numero 1 del mondo parteciperà da venerdì alla United Cup, una competizione mista tra nazioni che si svolge a Perth e Sydney. Questo torneo dovrebbe aiutarlo a prepararsi per difendere il suo titolo agli Australian Open, appuntamento al via il 15 gennaio.

A Perth, il serbo di 36 anni affronterà la Cina e la Repubblica Ceca nel gruppo E. Prima sfiderà il cinese Zhang Zhizhen, 58esimo nel ranking mondiale e nove anni più giovane di lui, e poi il ceco Jiri Lehecka, 31esimo.

Djokovic giocherà in doppio misto con Olga Danilovic, affrontando tra gli altri la ceca Marketa Vondrousova (WTA 7), vincitrice a Wimbledon, e la cinese Zheng Qinwen (WTA 15).

Se il serbo supererà la fase a gironi, il 3 gennaio giocherà ai quarti di finale con il vincitore del gruppo C: gli Stati Uniti, campioni in carica guidati da Taylor Fritz (ATP 10) e Jessica Pegula (WTA 5), la Gran Bretagna o l'Australia.

Nadal, la fine di un'era?

Dal canto suo Rafael Nadal, ex numero 1 mondiale sceso al 664esimo posto dopo una stagione 2023 quasi in bianco a causa di un infortunio all'anca, fa il suo ritorno in competizione al torneo Master 250 di Brisbane il 31 dicembre. A 37 anni il maiorchino ritiene che il 2024 potrebbe essere la sua «ultima stagione» sul circuito, ma senza «assicurarlo al cento per cento».

«Mi sono allenato duramente per tornare alle competizioni. Se le cose funzionano bene e il fisico mi permette di andare avanti e di godermi quello che faccio, penso che non abbia senso fissarsi un limite», ha spiegato recentemente lo spagnolo in un video diffuso sui social network.

L'ultimo match ufficiale dello spagnolo, vincitore di 22 tornei del Grande Slam, è la sua sconfitta patita al secondo turno dell'Open d'Australia nel gennaio 2023: quando, ferito, era caduto sotto i colpi dello statunitense Mackenzie McDonald.

Nel frattempo operato all'anca, per il primo appuntamento a Brisbane Rafa Nadal ha detto di aspirare semplicemente a «essere competitivo».

Swiatek riparte da capo

Fra le ragazze, invece, Iga Swiatek - tornata numero 1 del mondo grazie alla sua vittoria al Masters di Cancun a novembre - inizierà la nuova stagione, come Djokovic, alla United Cup. Con la Polonia, affronterà nel gruppo A il Brasile e la Spagna, senza Alcaraz.

Sabato a Perth la 22enne sarà opposta in singolare a Beatriz Haddad Maia, 11esima al mondo, e poi lunedì a Sara Sorribes Tormo (WTA 48). Swiatek scenderà anche in campo in doppio misto col connazionale Hubert Hurkacz.

Dopo essersi aggiudicata il Roland Garros a tre riprese e aver messo le mani sugli US Open del 2022, sulla terra dei canguri Iga Swiatek andrà alla ricerca del suo quinto sigillo in un Grande Slam, in un torneo dove al massimo è arrivata in semifinale, nel 2022.