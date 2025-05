Carlos Alcaraz Reuters

Carlos Alcaraz (ATP 2) ha raggiunto il terzo turno al Roland Garros, ma ha lasciato un set per strada. Lo spagnolo ha sconfitto 6-1 4-6 6-1 6-2 l’ungherese Fabian Marozsan (56).

L'iberico si è dimostrato più consistente in battuta: solo un piccolo passaggio a vuoto a inizio di secondo set ha permesso all'avversario di mettere in dubbio la vittoria.

Nelle seguenti due frazioni il campione in carica non ha lasciato scampo al magiaro qualificandosi con agio per i sedicesimi.

Casper Ruud (8) è invece stato eliminato da Nuno Borges (41), impostosi 2-6 6-4 6-1 6-0.