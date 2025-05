Djokovic KEY

Novak Djokovic (ATP 6) ha superato agevolmente il 2o turno del Roland Garros imponendosi sul beniamino di casa Corentin Moutet (73) con il punteggio di 6-3 6-2 7-6 (7/1).

La sorpresa di giornata l’ha creata il portoghese Henrique Rocha (200), capace di piegare in rimonta il ceco Jakub Hemsik (19) con il punteggio di 2-6 1-6 6-4 6-3 6-3 per approdare per la prima volta al terzo turno di un torneo del Grande Slam.

Tra le donne hanno vinto tutte le top ten: Coco Gauff (WTA 2), Jessica Pegula (3), Mirra Andreeva (6), Madison Keys (8) e Paula Badosa (10).