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Tennis Al suo ultimo Roland Garros Wawrinka dovrà vedersela subito con Fils

Swisstxt

21.5.2026 - 15:32

Wawrinka
Wawrinka
Keystone

L’ultimo Roland Garros di Wawrinka (ATP 119) inizierà contro il temibile Fils (19). Non un sorteggio fortunato quindi per il vodese, che si troverà di fronte uno degli astri nascenti del tennis.

SwissTXT

21.05.2026, 15:32

21.05.2026, 15:40

L'avversaria di Bencic (WTA 11) arriverà dal percorso delle qualificazioni, mentre Teichmann (207) debutterà contro la testa di serie Samsonova (20).

Golubic (82) e Waltert (93) se la vedranno rispettivamente con Panna Udvardy (68) e Katerina Siniakova (36).

Nel primo turno spicca la sfida Djokovic (4)-Mpetshi Perricard (80), mentre Sinner (1) sfiderà Tabur e Sabalenka (1) sarà opposta a Bouzas Maneiro (51).

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