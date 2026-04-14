Stan Wawrinka KEY

Wawrinka non accederà direttamente al tabellone principale del Roland Garros.

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Il tennista svizzero, numero 107 delle classifiche, si trova 4 posizioni dietro l'ultima utile per l'accesso diretto al secondo torneo del Grande Slam. Il campione 2015 dovrebbe comunque ricevere una wildcard.

In caso contrario potrebbe partecipare alle qualificazioni, in programma però in concomitanza con il Geneva Open dove è iscritto.

Quattro tenniste elvetiche hanno ottenuto l'accesso diretto: Bencic, Golubic, Waltert e Teichmann. Il Roland Garros inizia il 24 maggio e si conclude il 7 giugno.