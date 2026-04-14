  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Wawrinka punta sulla wildcard per il Roland Garros

Swisstxt

14.4.2026 - 19:03

Stan Wawrinka
Stan Wawrinka
KEY

Wawrinka non accederà direttamente al tabellone principale del Roland Garros.

SwissTXT

14.04.2026, 19:03

14.04.2026, 19:04

Il tennista svizzero, numero 107 delle classifiche, si trova 4 posizioni dietro l'ultima utile per l'accesso diretto al secondo torneo del Grande Slam. Il campione 2015 dovrebbe comunque ricevere una wildcard.

In caso contrario potrebbe partecipare alle qualificazioni, in programma però in concomitanza con il Geneva Open dove è iscritto.

Quattro tenniste elvetiche hanno ottenuto l'accesso diretto: Bencic, Golubic, Waltert e Teichmann. Il Roland Garros inizia il 24 maggio e si conclude il 7 giugno.

I più letti

Migros licenzia altre decine di dipendenti senza preavviso, la riorganizzazione continua
Un anziano segue l'app e viene multato, le FFS stanno perdendo la buona reputazione?
Booking.com è stato hackerato, ecco cosa puoi fare per proteggerti
Ecco le 10 rinunce più importanti che il principe George deve fare come futuro re
Trump si fa consegnare hamburger e patatine da McDonald's direttamente alla Casa Bianca

Altre notizie

Tennis. Wawrinka out a Barcellona

TennisWawrinka out a Barcellona

Ecco il video. Sinner batte Alcaraz, Panatta: «Jannik entra in campo e te vuole menà». Poi festeggia in piscina

Ecco il videoSinner batte Alcaraz, Panatta: «Jannik entra in campo e te vuole menà». Poi festeggia in piscina

Tennis. Sinner vince a Monte Carlo e torna il numero uno al mondo

TennisSinner vince a Monte Carlo e torna il numero uno al mondo