Tennis Riedi nel tabellone maschile agli US Open

Swisstxt

22.8.2025 - 21:00

La Svizzera sarà rappresentata anche nel tabellone maschile agli US Open grazie a Leandro Riedi (ATP 436), il quale è stato capace di ottenere il pass grazie alla vittoria nel turno finale delle qualificazioni.

22.08.2025, 21:00

22.08.2025, 21:08

Il 23enne è riuscito ad avere la meglio sull’americano Garrett Johns (303) per 7-6 (7/5) 6-4 e parteciperà così per la seconda volta in carriera a uno Slam dopo l’esordio assoluto di qualche settimana fa a Wimbledon.

Non sarà invece presente Marc-Andrea Huesler (228), battuto sul più bello dallo statunitense Zachary Svajda (143), per 6-3 6-2.

