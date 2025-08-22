La Svizzera sarà rappresentata anche nel tabellone maschile agli US Open grazie a Leandro Riedi (ATP 436), il quale è stato capace di ottenere il pass grazie alla vittoria nel turno finale delle qualificazioni.
Il 23enne è riuscito ad avere la meglio sull’americano Garrett Johns (303) per 7-6 (7/5) 6-4 e parteciperà così per la seconda volta in carriera a uno Slam dopo l’esordio assoluto di qualche settimana fa a Wimbledon.
Non sarà invece presente Marc-Andrea Huesler (228), battuto sul più bello dallo statunitense Zachary Svajda (143), per 6-3 6-2.