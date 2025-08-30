Per Leandro Riedi (ATP 435) non è ancora giunto il momento di chiudere la favola US Open.
Sfruttando il ritiro del suo avversario, il polacco Kamil Majchrzak (76), dopo appena mezz'ora di gioco, il turgoviese si è infatti qualificato per gli ottavi del torneo.
Eppure il match si era subito messo male per il 23enne, sotto 3-0 in men che non si dica. Lì sono però iniziati i problemi del rivale, costretto ad alzare bandiera bianca dopo aver perso cinque game consecutivi.
Risparmiata una preziosa dose di energia, Riedi attende ora uno tra Alex de Minaur (8) e Daniel Altmaier (56).