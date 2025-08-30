  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

US Open Continua la favola di Riedi, che sbarca agli ottavi

Swisstxt

30.8.2025 - 22:03

Leandro Riedi
Leandro Riedi
KEYSTONE

Per Leandro Riedi (ATP 435) non è ancora giunto il momento di chiudere la favola US Open.

SwissTXT

30.08.2025, 22:03

30.08.2025, 22:31

Sfruttando il ritiro del suo avversario, il polacco Kamil Majchrzak (76), dopo appena mezz'ora di gioco, il turgoviese si è infatti qualificato per gli ottavi del torneo.

Eppure il match si era subito messo male per il 23enne, sotto 3-0 in men che non si dica. Lì sono però iniziati i problemi del rivale, costretto ad alzare bandiera bianca dopo aver perso cinque game consecutivi.

Risparmiata una preziosa dose di energia, Riedi attende ora uno tra Alex de Minaur (8) e Daniel Altmaier (56).

I più letti

Attenzione a non cliccare mai questo messaggio a nome della Posta o di DHL sul cellulare
Vasco Rossi in Puglia con fan invadenti: «Non faccio parte del biglietto vacanza dell’hotel!»
È morta Esther Grether, imprenditrice miliardaria e collezionista
In Svizzera gli inquilini avranno una piacevole sorpresa già a settembre?
La caduta di Irene Pivetti: «Non avevo i soldi per mangiare, mi sono rivolta alla Caritas»

Altre notizie

Tennis. Sinner suda con Shapovalov

TennisSinner suda con Shapovalov

US Open. Dopo il rischio corso all'esordio, Coco Gauff passa agilmente agli ottavi

US OpenDopo il rischio corso all'esordio, Coco Gauff passa agilmente agli ottavi

US Open. Kym perde contro Fritz ma esce a testa alta

US OpenKym perde contro Fritz ma esce a testa alta