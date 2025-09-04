Leandro Riedi KEY

Leandro Riedi (ATP 435) non farà parte della squadra elvetica in Coppa Davis.

SwissTXT Swisstxt

Reduce dagli ottavi degli US Open, il 23enne soffre di un'infiammazione acuta dell'osso pubico e dovrà stare ai box almeno per due settimane.

Il turgoviese di conseguenza non giocherà a Bienne, dove il 12 e 13 settembre la Svizzera difenderà il posto nel Gruppo Mondiale contro l'India.

La giovane promessa rossocrociata si è detta dispiaciuta di non poter aiutare la Nazionale, specialmente dopo aver già saltato gli ultimi due appuntamenti, ma ha assicurato che sarà a Bienne a sostenere i suoi compagni.

«Per quanto mi piacerebbe essere sul campo, ora devo essere intelligente e ascoltare il mio corpo», ha concluso.