Ecco perché L'astro nascente Leandro Riedi salterà la Coppa Davis contro l'India

Swisstxt

4.9.2025 - 09:33

Leandro Riedi
Leandro Riedi
KEY

Leandro Riedi (ATP 435) non farà parte della squadra elvetica in Coppa Davis.

SwissTXT

04.09.2025, 09:33

04.09.2025, 09:51

Reduce dagli ottavi degli US Open, il 23enne soffre di un'infiammazione acuta dell'osso pubico e dovrà stare ai box almeno per due settimane.

Il turgoviese di conseguenza non giocherà a Bienne, dove il 12 e 13 settembre la Svizzera difenderà il posto nel Gruppo Mondiale contro l'India.

La giovane promessa rossocrociata si è detta dispiaciuta di non poter aiutare la Nazionale, specialmente dopo aver già saltato gli ultimi due appuntamenti, ma ha assicurato che sarà a Bienne a sostenere i suoi compagni.

«Per quanto mi piacerebbe essere sul campo, ora devo essere intelligente e ascoltare il mio corpo», ha concluso.

