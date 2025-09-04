Leandro Riedi (ATP 435) non farà parte della squadra elvetica in Coppa Davis.
Reduce dagli ottavi degli US Open, il 23enne soffre di un'infiammazione acuta dell'osso pubico e dovrà stare ai box almeno per due settimane.
Il turgoviese di conseguenza non giocherà a Bienne, dove il 12 e 13 settembre la Svizzera difenderà il posto nel Gruppo Mondiale contro l'India.
La giovane promessa rossocrociata si è detta dispiaciuta di non poter aiutare la Nazionale, specialmente dopo aver già saltato gli ultimi due appuntamenti, ma ha assicurato che sarà a Bienne a sostenere i suoi compagni.
«Per quanto mi piacerebbe essere sul campo, ora devo essere intelligente e ascoltare il mio corpo», ha concluso.