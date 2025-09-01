  1. Clienti privati
Tennis Finisce la favola di Leandro Riedi agli US Open, battuto nettamente da De Minaur

Swisstxt

1.9.2025 - 18:58

Leandro Riedi
Leandro Riedi
KEY

Si è conclusa agli ottavi di finale l'avventura di Leandro Riedi (ATP 435) agli US Open.

SwissTXT

01.09.2025, 18:58

01.09.2025, 19:14

Il 23enne è stato sconfitto abbastanza nettamente da Alex De Minaur (8) per 6-3 6-2 6-1.

Chiamato all'exploit, l'elvetico ha invece sin da subito litigato con il proprio servizio, concedendo numerose palle break all'avversario.

L'australiano ha dal canto suo fatto valere il suo maggior livello. In ogni caso il turgoviese, partito dalle qualificazioni, può ritenersi soddisfatto del suo cammino visto che salirà fino alla 164a posizione della classifica mondiale.

