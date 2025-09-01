Si è conclusa agli ottavi di finale l'avventura di Leandro Riedi (ATP 435) agli US Open.
Il 23enne è stato sconfitto abbastanza nettamente da Alex De Minaur (8) per 6-3 6-2 6-1.
Chiamato all'exploit, l'elvetico ha invece sin da subito litigato con il proprio servizio, concedendo numerose palle break all'avversario.
L'australiano ha dal canto suo fatto valere il suo maggior livello. In ogni caso il turgoviese, partito dalle qualificazioni, può ritenersi soddisfatto del suo cammino visto che salirà fino alla 164a posizione della classifica mondiale.