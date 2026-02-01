  1. Clienti privati
Australian Open Alcaraz rimonta Djokovic, conquista Melbourne per la prima volta ed entra nella storia

fon

1.2.2026

Alcaraz vince il suo primo Australian Open

Alcaraz vince il suo primo Australian Open

01.02.2026

Carlos Alcaraz rimonta Djokovic nella finale di Melbourne, conquista per la prima volta gli Australian Open e diventa il più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam.

,

SwissTXT, Redazione blue Sport

01.02.2026, 13:04

01.02.2026, 14:53

Carlos Alcaraz ha scritto un'altra pagina di storia del tennis. Il numero uno al mondo ha conquistato per la prima volta gli Australian Open, diventando a 22 anni e 271 giorni il più giovane giocatore di sempre a completare il Career Grand Slam.

A Melbourne, lo spagnolo ha avuto la meglio su Novak Djokovic con il punteggio di 2-6 6-2 6-3 7-5, ribaltando una finale iniziata in salita e confermando ancora una volta la propria supremazia nei Major contro il serbo, battuto per la terza volta su tre in una finale Slam.

Sotto gli occhi di Rafael Nadal, Alcaraz ha così arricchito la sua bacheca portando a sette il numero dei titoli Slam conquistati in carriera. Il serbo, pur visibilmente affaticato, non ha mai smesso di lottare, ma si è dovuto arrendere alla freschezza e alla varietà di gioco del rivale.

Una finale complicata

Entrambi i protagonisti arrivavano all'ultimo atto dopo semifinali estenuanti, e l'avvio ne ha risentito. Nel primo set è stato Djokovic a mostrarsi più ordinato, sfruttando gli errori dello spagnolo per prendere il comando. La reazione di Alcaraz, però, non si è fatta attendere: alzato il livello, l’inerzia del match è rapidamente cambiata.

Da quel momento, il murciano ha imposto il proprio ritmo, mescolando potenza e smorzate chirurgiche, mentre dall'altra parte della rete Djokovic lasciava trasparire la fatica accumulata. Il serbo è riuscito comunque a restare aggrappato alla partita, soprattutto nei turni di servizio, tenendo viva la sfida fino al quarto set.

Il momento decisivo è arrivato sul 5-5 dell'ultimo parziale, con Nole alla battuta: Alcaraz ha trovato il break decisivo, chiudendo l'incontro e infliggendo al serbo la prima sconfitta in una finale degli Australian Open dopo dieci trionfi.

