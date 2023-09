Purcell Ebden KEY

Tutto resta aperto nel girone di Coppa Davis della Svizzera, di nuovo in campo a Manchester venerdì.

La Francia ha infatti mancato l'occasione di obliterare il biglietto per le finali di Malaga, subendo la rimonta dell'Australia. Dopo il 7-6 (7/4) 6-4 con cui Adrian Mannarino (34) ha battuto Max Purcell (43), Alex de Minaur (12) ha rimesso le cose a posto grazie al 7-6 (7/2) 6-3 con cui ha piegato Ugo Humbert (36). Decisivo è così stato il doppio in cui lo stesso Purcell e Matthew Ebden (8 di doppio) non hanno lasciato scampo ai navigati Nicolas Mahut (32) ed Edouard Roger-Vasselin (11), sconfitti 7-5 6-3.

