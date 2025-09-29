A 17-year-old Roger Federer with pin-ups of Jordan, Pamela Anderson and a Macedonian flag 🇲🇰 in his bedroom in Basel 😀 pic.twitter.com/IPEIqzV9sw — Luigi Gatto (@gigicat7_) October 24, 2022

La foto della cameretta di un giovane Roger Federer, tappezzata di poster iconici e ricordi personali, sta spopolando sui social mostrando un ritratto inedito del campione da adolescente.

Hai fretta? blue News riassume per te Una fotografia mostra la stanza di Federer da adolescente, con poster di Michael Jordan, Shaquille O’Neal e Pamela Anderson.

Tra le immagini compare anche una foto di sé stesso da raccattapalle a Basilea insieme a Mansour Bahrami e Jimmy Connors.

Sulle pareti spicca persino una bandiera del Tibet, segno della curiosità e apertura culturale del futuro campione.

Una semplice fotografia di una cameretta sta facendo il giro dei social. Ma non si tratta di una camera qualsiasi: è quella di Roger Federer adolescente.

Tra i poster appesi alle pareti emergono dettagli che raccontano molto del ragazzo che sarebbe poi diventato uno dei più grandi campioni della storia del tennis.

Lo sguardo cade subito sulle icone sportive degli anni ’90: Michael Jordan e Shaquille O'Neal, simboli di grandezza e carisma che probabilmente hanno ispirato il giovane Roger a puntare in alto anche fuori dal tennis.

Non manca però il tocco pop: il poster di Pamela Anderson, sex symbol assoluto di quegli anni, rivela il lato più leggero e adolescenziale del futuro campione, capace di mescolare sogni sportivi e fantasie da teenager.

Un'immagine di sé raccattapalle

Accanto alle star mondiali, un'immagine più personale: Federer adolescente fra Mansour Bahrami e Jimmy Connors, scattata quando faceva il raccattapalle al torneo di Basilea qualche anno prima.

Una fotografia che oggi sembra quasi profetica, come se quella stanza racchiudesse già i segnali di un destino scritto tra talento, impegno e passione per il tennis, per un futuro campione di 20 titoli del Grande Slam.

Infine, la nota più sorprendente: una bandiera del Tibet appesa alla parete. Un dettaglio che racconta una curiosità e un'apertura al mondo non scontata per un ragazzo di quell’età.

In quella cameretta, tra poster di idoli sportivi, volti celebri e simboli culturali, c'era già il mosaico della personalità di Federer: un mix di ambizione, leggerezza e profondità che avrebbe conquistato il pubblico di tutto il pianeta.