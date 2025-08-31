Secondo «Forbes», la fortuna dell'asso del tennis Roger Federer è cresciuta fino a raggiungere 1,1 miliardi di dollari. Keystone

Roger Federer, noto per le sue 20 vittorie nel Grande Slam, ha raggiunto nuove vette finanziarie. Il suo patrimonio è stimato in oltre un miliardo di dollari.

Redaktion blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo Forbes, Roger Federer ha raggiunto un patrimonio di 1,1 miliardi di dollari USA, ciò che lo rende uno dei pochi atleti con lo status di miliardario.

Le principali fonti della sua ricchezza sono i lucrosi contratti di sponsorizzazione e le partecipazioni azionarie, in particolare nel marchio di scarpe On, la cui IPO gli ha fruttato oltre 375 milioni di dollari.

Il Maestro rimane un'icona pubblicitaria internazionale anche dopo la fine della sua carriera e si unisce ai grandi dello sport come Michael Jordan e Tiger Woods nell'esclusiva cerchia dei miliardari dello sport. Mostra di più

Roger Federer è anche uno degli sportivi di maggior successo al mondo in termini finanziari: l'ex stella del tennis è oggi uno dei pochi uomini di sport ad aver raggiunto lo status di miliardario.

Secondo «Forbes», la sua fortuna ammonta a 1,1 miliardi di dollari USA. Il basilese, che ha concluso la sua carriera tennistica nel 2022, è il secondo tennista dopo il rumeno Ion Țiriac a superare questo traguardo.

La carriera sportiva del Maestro non ha eguali. In 24 anni ha vinto 103 tornei, tra cui 20 titoli del Grande Slam, ed è stato in testa alla classifica mondiale per un totale di 310 settimane. Con oltre 130 milioni di dollari di montepremi, è però dietro a Novak Djoković e Rafael Nadal.

Ma lo svizzero non ha avuto successo solo in campo. Per 16 anni è stato il tennista che ha guadagnato di più. Nel 2020 è stato in cima alla lista degli atleti che hanno guadagnato di più al mondo, con un reddito annuale di 106,3 milioni di dollari.

I suoi introiti dalle sponsorizzazioni ammontano a circa un miliardo di dollari, più del doppio dei suoi rivali di sempre, Djoković e Nadal.

Tra i marchi prestigiosi con cui Federer collabora ci sono Rolex, Mercedes-Benz, Lindt e Moët & Chandon. Nel 2018 è passato da Nike a Uniqlo firmando un contratto decennale del valore di 300 milioni di dollari.

Anche le scarpe sono un importante fattore finanziario

Un altro fattore significativo della sua ricchezza è la sua partecipazione nell'azienda svizzera di scarpe da On. Nel 2019 ha acquisito una quota di circa il 3% e ha sostenuto lo sviluppo di una linea di scarpe da tennis.

L'IPO dell'azienda, due anni dopo, ha aumentato il valore della sua partecipazione a oltre 375 milioni di dollari.

Oltre a On, l'ex tennista è attivo in altri progetti. Nel 2013, insieme al suo manager Tony Godsick, ha fondato l'agenzia Team8, che ha dato vita alla Laver Cup, un evento annuale a squadre del calendario ATP.

Il suo portafoglio comprende anche investimenti in start-up come l'azienda alimentare cilena NotCo.

Federer entra ora a far parte dell'esclusiva cerchia di miliardari dello sport che comprende anche Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Tiger Woods e Floyd Mayweather.

Grazie alla sua popolarità duratura, rimane un ambasciatore dal marchio ricercato, seguito da oltre 25 milioni di persone su Instagram e X.