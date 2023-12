Roger Federer si è prestato per un'altra pubblicità... da non perdere

Da pensionato del tennis Roger Federer si è reso protagonista di un nuovo spot pubblicitario, l'ennesimo. Per una nota «Maison di Champagne», il leggendario tennista interpreta un padrone di casa che si prepara a una festa glamour.

Hai fretta? blue News riassume per te Ecco l'ultima apparizione di Roger Federer davanti alle telecamere: l'ex tennista è protagonista di uno spot pubblicitario per una nota casa francese che produce champagne.

Il 42enne ha già alle spalle una discreta carriera quale attore pubblicitario.

Alcuni delle sue passate performance davanti alla telecamera sono già leggendarie, specie quelle per Svizzera Turismo, in compagnia di celebrità hollywoodiane, ma non solo. Mostra di più

Roger Federer è già stato ambasciatore del marchio della «Maison di Champagne» francese dal 2012.

Nell'ultimo filmato pubblicitario appena reso pubblico, intitolato «The Iconic Moments», si vede il 20 volte vincitore di un torneo del Grande Slam vestito in smoking, che si muove per assicurarsi che ogni dettaglio sia perfetto prima dell'arrivo dei suoi ospiti.

Lo spot è stato girato all'interno del magnifico castello di Saran (Francia) che è una delle residenze di Champagne di Moët & Chandon dal 1801 ed è stato restaurato nel 2019.

Federer: «Un momento autentico e condiviso»

«Mi è piaciuto molto interpretare il ruolo di un elegante padrone di casa che organizza una cena francese conviviale con la preziosa assistenza di amici. Questo sforzo comune è stato come la vita reale, ed è risultato perfetto grazie al suo momento autentico e condiviso», ha commentato King Roger.

Al fianco di Federer ha recitato Lashana Lynch, nota per il suo ruolo nell'ultimo film di James Bond, «No Time to Die». Inoltre, appaiono anche i camei della modella canadese Coca Rocha, di Yannick Alléno, gestore di 15 ristoranti stellati Michelin, e del maestro di cantina Benoît Gouez.

L'ex tennista non è nuovo a questo genere di esibizioni davanti alle telecamere. Di seguito la nostra Top 4 delle passate pubblicità che lo hanno visto protagonista.

Nike con un giovane Roger Federer

Lo spot per la nota casa di articoli sportivi, girato nel 2008, si basa sull'irruzione di un intruso nella casa di Federer dopo aver annunciato in TV di essere il suo allenatore. Il tennista gioca alcuni colpi contro l'intruso e mette in mostra il suo stile sempre elegante. La pubblicità presenta il caratteristico rovescio a una mano di Federer e lancia l'iconico brand RF.

Roger e Leo Messi per Gillette

La star del calcio Lionel Messi collabora con quella del tennis. Il duo utilizza diverse lamette, in rappresentanza di diversi Paesi. L'argentino inizia utilizzando la versione indiana e lo si vede giocare a cricket, mentre lo svizzero si affida a una lametta giapponese, trasformandosi in modo divertente in un lottatore di sumo.

Alla fine, lo spot mostra Federer in veste di portiere mentre Messi cerca di segnare. Una pubblicità che ha saputo conquistare i cuori dei loro fan.

In cucina per Barilla

Roger Federer indossa il grembiule per questa pubblicità. Barilla, l'azienda italiana famosa per la pasta, ha una partnership con lui dal 2017.

Nella spot pubblicitario l'allora tennista trasforma una festa apparentemente noiosa in un party divertente grazie alle sue abilità culinarie.

Roger e Bill Gates per beneficenza

Bill Gates e Roger Federer si lanciano in questo filmato esilarante per promuovere la loro partita di beneficenza. Il tennista allena il magnate e sceglie il suo abbigliamento per la sfida.

Tuttavia, la parte più divertente della pubblicità è quella in cui il duo si lancia in un passo di danza.

Roger e Svizzera Turismo

La collaborazione di Roger con Svizzera Turismo ha dato, finora, tre memorabili quanto divertenti spot pubblicitari.

Nel primo ha parlato in video chiamata con Rober De Niro, per convincerlo a venire nel nostro paese a girare un video, ma l'attore si rifiuta poiché la proposta è troppo piatta, non c'è azione, perché la Svizzera è un paese troppo calmo.

Poi l'anno successivo ha lavorato con l'attrice Anne Hathaway in un esilarante spot in cui i due si scoprivano esser stati visualizzati nel video promozionale «grandi come formiche» perché tali dovevano apparire rispetto alla grandiosità del paesaggio svizzero.

L'ultima volta l'ex tennista si ritrova, in una stazione elvetica, con l'attore comico, di origini svizzere, Trevor Noah, a cui Roger aveva raccontato lo qualche mese prima, la sventura nella «sua» Wimbledon, quando una steward non lo aveva fatto entrare perché privo del pass.

Nello spot, i due, in procinto di girare il suddetto video di promozionale, finiscono sul treno sbagliato, senza soldi, cellulare, né documenti. I due vip si ritrovano a fronteggiare una capotreno inflessibile, riuscendo però a cavarsela.