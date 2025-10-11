Roger Federer torna in campo a Shanghai: dà spettacolo, si diverte e fa divertire

Roger Federer KEYSTONE

L'ex numero uno del mondo, ritiratosi nel 2022, è tornato in campo insieme al regista Donnie Yen e all'attore Wu Lei.

Hai fretta? blue News riassume per te Roger Federer è tornato a giocare in uno stadio di tennis per la prima volta dal suo ritiro nel 2022.

Lo aveva annunciato. Si è trattato del «Roger Federer & Friends», disputatosi ai margini del Master 1000 di Shanghai.

Il maestro si è esibito in compagnia del regista Donnie Yen, dell'attore Wu Lei e dell'ex numero 15 del mondo WTA Zheng Jie.

«È importante mostrare alla gente quanto sia importante lo sport nella vita di tutti i giorni, per la felicità», ha detto l'ex tennista. Mostra di più

Roger Federer è tornato sul campo da tennis per la prima volta dal suo ritiro nel 2022, partecipando al Rolex Shanghai Masters.

Il torneo cinese ha ospitato un incontro di doppio delle celebrità, «Roger Federer & Friends», che ha visto la partecipazione del regista Donnie Yen, dell'attore Wu Lei e dell'ex numero 15 del mondo WTA Zheng Jie.

Un incontro non certo dai grandi contenuti tecnici, va detto. Vi sono state diverse risate, un qualche tocco sopraffino del maestro e tribune non al completo.

Sebbene gli attori cinesi abbiano ammesso di essere nervosi prima della partita, lo svizzero ha elogiato il loro impegno: «Dimostra che ci tenete», ha detto riferendosi al loro nervosismo pre-partita. «Penso che abbiate fatto davvero un ottimo lavoro. Grazie per essere venuti. Ho visto che vi siete divertiti molto».

Lodi e un messaggio motivazionale

Roger ha anche lodato Yen e Wu per il loro duro lavoro nella preparazione della partita: «Voglio dire qualcosa sul fatto di allenarsi così duramente per prepararsi alla partita, per Donnie e per te, Lei. Jie ed io non dobbiamo allenarci tanto quanto loro, ma solo per vedere la passione che c'è dietro le sessioni di allenamento, spero che possano portarla avanti anche dopo la partita», ha detto.

«E forse anche alle persone che stanno guardando e che sono qui allo stadio, solo per mostrare quanto sia importante lo sport nella vita di tutti i giorni, per la felicità. Sono felice che oggi abbiamo potuto condividere il campo centrale qui allo stadio di Qizhong».

L'evento, annunciato per la prima volta ad agosto, ha seguito le restanti partite dei quarti di finale maschili di Shanghai, che hanno visto Arthur Rinderknech e Daniil Medvedev completare il quadro delle semifinali.