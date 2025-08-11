Roger Federer nella sua ultima uscita da professionista del tenni: si trattava del doppio alla Laver Cup giocato alla O2 arena di Londra, a settembre del 2022. KEYSTONE

Roger Federer tornerà a Shanghai questo autunno. Il due volte campione in terra cinese parteciperà al torneo di doppio tra celebrità denominato «Roger Federer and friends», il 10 ottobre, offrendo ai suoi fan un'altra occasione per vederlo in azione sul campo.

Igor Sertori bfi

Hai fretta? blue News riassume per te A distanza di un anno, Roger Federer tornerà al Matsers 1000 di Shanghai, ma questa volta in veste di giocatore.

Il 44enne parteciperà infatti al torneo di doppio tra celebrità «Roger Federer and friends» il 10 ottobre.

La sua ultima partecipazione da professionista al torneo cinese risale a sei anni, quando perse ai quarti contro Alexander Zverev.

Il basilese, in carriera, ha vinto due volte il titolo a Shanghai. Mostra di più

L'anno scorso, Roger Federer ha trascorso un paio di giorni divertenti a Shanghai, esplorando la città e godendosi l'ottavo evento Masters 1000 della stagione.

Il due volte vincitore aveva incontrato Novak Djokovic, guardato Jannik Sinner e si era allenato con Carlos Alcaraz su un campo al coperto, scherzando e chiedendogli cosa ci facesse lì.

Roger Federer is coming back to Shanghai 🤩



Join us on October 10th for the @rogerfederer and Friends Celebrity Doubles Match!#rolexshanghaimasters pic.twitter.com/6gpnkFfl6B — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) August 10, 2025

Nelle sue otto partecipazioni al torneo di Shanghai, il basilese ha ottenuto un totale di 23 vittorie e 6 sconfitte. Sconfisse Novak Djokovic al suo debutto nel 2010, prima di perdere la finale contro Andy Murray.

Gli stessi rivali si incontrarono in semifinale due anni dopo e fu di nuovo lo scozzese ad avere la meglio. Il primo titolo per il Maestro arrivò nel 2014 dopo aver sconfitto Nole e Gilles Simon.

Un anno dopo, in finale, dovette cedere ad Alberto Ramos-Vinolas, ma il beniamino del pubblico tornò più forte che mai nel 2017.

Federer eliminò Juan Martin del Potro e Rafael Nadal sulla strada verso il suo secondo e ultimo titolo in Cina.

È di sei anni fa - tanto tempo è già passato - l'ultima discesa in campo del 20 volte vincitore di un torneo del Grande Slam a Shanghai in veste di professionista. In quell'occasione perse un incontro serrato contro Alexander Zverev nei quarti di finale.

Tra due mesi, gli appassionati di tennis cinesi e milioni di fan di Federer avranno il piacere di rivederlo in campo: parteciperà al torneo di doppio tra celebrità denominato «Roger Federer and friends» il 10 ottobre. Siamo convinti che ci sarà da divertirsi... e da stupirsi.