L'italiano in campo lunedì Roland Garros al via all'insegna del gran caldo, Sinner spaventato? «No, perché...»

Il torneo parigino si apre con temperature eccezionali per il mese di maggio. I tennisti devono dunque affrontare condizioni climatiche estreme e ricordiamo che il numero 1 al mondo aveva avuto episodi fisici difficili a causa del gran caldo, come i crampi violenti a Shanghai e la crisi agli Australian Open 2026 sotto quasi 40 gradi.