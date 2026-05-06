Siamo vicini a un en-plein elvetico nel primo turno del WTA 1000 di Roma.
Viktorija Golubic (WTA 90) e Rebeka Masarova (160) hanno già raggiunto ai 1/32 Belinda Bencic (12), qualificata d'ufficio, mentre Simona Waltert (91) è sulla buona strada.
La zurighese si è agevolmente sbarazzata con un doppio 6-1 dell'italiana Federica Urgesi (410), mentre la renana ha estromesso in rimonta la russa Oksana Selekhmeteva (84) per 7-5 5-7 6-1.
La seconda interruzione per pioggia ha invece fermato la grigionese, in vantaggio per 7-5 4-6 4-1 40-30 con l'ucraina Yuliia Starodubtseva (57).