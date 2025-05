Avanti KEY

Il pubblico di Roma non potrà gustarsi un ultimo atto tutto italiano, ma perlomeno potrà ammirare nella finalissima le gesta del tennista più atteso, quelle di Jannik Sinner (ATP 1).

Se Lorenzo Musetti (9) non è riuscito a sorprendere Carlos Alcaraz (3), uscito vittorioso per 6-3 7-6 (7/4) dopo una prima semifinale sì equilibrata ma in cui lo spagnolo si è dimostrato più freddo nei momenti chiave, il numero uno al mondo ha vinto in rimonta.

Ritrovatosi sotto 5-0 contro Tommy Paul (12) l’altoatesino è tornato presto a giostrare sui suoi migliori livelli, imponendosi per 1-6 6-0 6-3.