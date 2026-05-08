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Tennis Djokovic fuori al secondo turno del Masters di Roma

Swisstxt

8.5.2026 - 20:21

Novak Djokovic
Novak Djokovic
Imago

Djokovic (4) è stato eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Roma, dove era in lizza per la 19esima volta.

SwissTXT

08.05.2026, 20:21

08.05.2026, 20:42

Il serbo, fermo da 2 mesi per un infortunio a una spalla, è stato battuto dal croato Prizmic (79) per 2-6 6-2 6-4. Il 38enne ha dominato il primo set, poi si è perso.

Anche De Minaur (8) è uscito al debutto. L'australiano è stato sconfitto dall'italiano Arnaldi (106) per 4-6 7-6 6-4. La wild card ha ribaltato il match davanti al pubblico di casa.

Nessun problema invece per Zverev (3). Il tedesco, vincitore nel 2017 e nel 2024, ha superato il connazionale Altmaier (64) per 7-5 6-3 nel derby.

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