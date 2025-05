Casper Ruud KEY

Casper Ruud (ATP 15) e Jack Draper (6) incroceranno per la prima volta le loro racchette nel prestigioso contesto della finale del Masters 1000 di Madrid.

Il 26enne norvegese, che non si è mai imposto a questi livelli, ha sconfitto Francisco Cerundolo (21) con il punteggio di 6-4 7-5 al termine di un match equilibrato e deciso da una maggiore freddezza nei momenti topici. Il 23enne britannico ha invece piegato la resistenza di Lorenzo Musetti (11) con il risultato di 6-3 7-6 (7/4). Draper in stagione ha già trionfato a Indian Wells e da lunedì sarà il secondo mancino in top 5 nel 21o secolo.