Rune KEY

Holger Rune (ATP 13) ha fatto suo il torneo di Barcellona battendo in finale Carlos Alcaraz (2).

Swisstxt

Il danese ha conquistato il suo quinto titolo in carriera grazie al successo per 7-6 (8/6) 6-2 maturato in 1h37' di gioco.

A Monaco Alexander Zverev (3) ha dal canto suo festeggiato nel migliore dei modi il 28esimo compleanno, superando all'atto conclusivo Ben Shelton (15) con un netto 6-2 6-4.

Elina Svitolina (WTA 18) ha trionfato a Rouen piegando Olga Dancilovic (39) in due set, mentre a Stoccarda si contenderanno il trofeo Aryna Sabalenka (1) e Jelena Ostapenko (24).