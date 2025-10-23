  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis A Basilea nonostante una buona partita Wawrinka battuto da Ruud

Swisstxt

23.10.2025 - 20:05

Wawrinka
Wawrinka
KEY

Si è fermato agli 1/8 il cammino di Stan Wawrinka (ATP 158) a Basilea.

SwissTXT

23.10.2025, 20:05

23.10.2025, 20:08

Nonostante una buona partita il 40enne si è arreso a Casper Ruud (11), che si è imposto in due set per 6-4 7-6 (7/5). 

Il beniamino di casa è partito alla grande, con un ottimo primo turno di battuta e il break al terzo gioco, ma ha immediatamente subito il ritorno del norvegese, che gli ha rubato il servizio anche al 10o game per chiudere in suo favore il 1o set.

Anche nella 2a frazione Iron Stan è stato il primo a trovare il break, ma pure stavolta non è riuscito a difenderlo arrendendosi infine al tie-break.

Oltre all’ultimo elvetico presente agli ottavi, gli Swiss Indoors hanno perso anche il numero due del tabellone.

Ben Shelton (6) è infatti stato battuto dallo spagnolo Jaume Munar (42) con un netto 6-3 6-4.

L’iberico ha concesso una sola palla break in tutto il match contro le sette dello statunitense, a cui è bastato rubare il servizio una volta per set al rivale.

I più letti

Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Lara Gut-Behrami: «Ho ottenuto molto più di quanto avessi mai sperato»
Magia di Shaqiri per Leroy, ma l'1-1 sfuma clamorosamente!

Video correlati

Il Basilea si inguaia da solo in avvio

Il Basilea si inguaia da solo in avvio

23.10.2025

Chelsea – Ajax 5:1

Chelsea – Ajax 5:1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Sporting – Marsiglia 2:1

Sporting – Marsiglia 2:1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Il Basilea si inguaia da solo in avvio

Il Basilea si inguaia da solo in avvio

Chelsea – Ajax 5:1

Chelsea – Ajax 5:1

Sporting – Marsiglia 2:1

Sporting – Marsiglia 2:1

Più video

Altre notizie

Tennis. Bencic non sbaglia la prima a Tokyo

TennisBencic non sbaglia la prima a Tokyo

Tennis. Fritz fatica, ma batte Vacherot a Basilea

TennisFritz fatica, ma batte Vacherot a Basilea

Swiss Indoors. Un super Wawrinka si prende gli ottavi di finale

Swiss IndoorsUn super Wawrinka si prende gli ottavi di finale