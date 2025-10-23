Wawrinka KEY

Si è fermato agli 1/8 il cammino di Stan Wawrinka (ATP 158) a Basilea.

SwissTXT Swisstxt

Nonostante una buona partita il 40enne si è arreso a Casper Ruud (11), che si è imposto in due set per 6-4 7-6 (7/5).

Il beniamino di casa è partito alla grande, con un ottimo primo turno di battuta e il break al terzo gioco, ma ha immediatamente subito il ritorno del norvegese, che gli ha rubato il servizio anche al 10o game per chiudere in suo favore il 1o set.

Anche nella 2a frazione Iron Stan è stato il primo a trovare il break, ma pure stavolta non è riuscito a difenderlo arrendendosi infine al tie-break.

Oltre all’ultimo elvetico presente agli ottavi, gli Swiss Indoors hanno perso anche il numero due del tabellone.

Ben Shelton (6) è infatti stato battuto dallo spagnolo Jaume Munar (42) con un netto 6-3 6-4.

L’iberico ha concesso una sola palla break in tutto il match contro le sette dello statunitense, a cui è bastato rubare il servizio una volta per set al rivale.