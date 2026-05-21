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Tennis A Ginevra Ruud-Navone e Bublik-Tien in semifinale

Swisstxt

21.5.2026 - 22:38

Con gli occhi puntati verso il suo 4o titolo ginevrino
Con gli occhi puntati verso il suo 4o titolo ginevrino
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A Ginevra Casper Ruud (ATP 17), ormai favorito e già tre volte trionfatore sulla terra romanda, ha sconfitto l'australiano Alexei Popyrin (61) con il risultato di 6-3 6-4, approdando così in semifinale.

SwissTXT

21.05.2026, 22:38

21.05.2026, 22:48

Sulla strada del novegese ci sarà l'argentino Mariano Navone (42), capace di estromettere lo spagnolo Jaume Munar (39) con un doppio 6-2.

In serata lo statunitense Learner Tien (20) ha superato il connazionale Alex Michelsen (41) per 6-4 3-6 6-1. Il 20enne sfiderà in semifinale Alexander Bublik (10), giustiziere di Arthur Rinderknech (24) per 5-7 6-4 6-2.

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