A Ginevra Casper Ruud (ATP 17), ormai favorito e già tre volte trionfatore sulla terra romanda, ha sconfitto l'australiano Alexei Popyrin (61) con il risultato di 6-3 6-4, approdando così in semifinale.
Sulla strada del novegese ci sarà l'argentino Mariano Navone (42), capace di estromettere lo spagnolo Jaume Munar (39) con un doppio 6-2.
In serata lo statunitense Learner Tien (20) ha superato il connazionale Alex Michelsen (41) per 6-4 3-6 6-1. Il 20enne sfiderà in semifinale Alexander Bublik (10), giustiziere di Arthur Rinderknech (24) per 5-7 6-4 6-2.