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Tennis Ruud vola in finale a Roma

Swisstxt

15.5.2026 - 23:36

Casper Ruud
Casper Ruud
Keystone

Casper Ruud (ATP 25) si è guadagnato la sua prima finale al Masters 1000 di Roma senza troppi sforzi, superando con un netto 6-1 6-1 uno spento Luciano Darderi (20).

SwissTXT

15.05.2026, 23:36

Il norvegese ha sfruttato al meglio le precarie condizioni fisiche dell'italiano, evidentemente provato dalla maratona contro Rafael Jordar (34), imponendosi agevolmente in solo 1h05'.

Bisognerà attendere domani per conoscere il nome dell'altro finalista. La sfida tra Jannik Sinner (1) e Daniil Medvedev (9) è stata infatti rimandata a causa della pioggia sul parziale di 6-2 5-7 4-2 per l'altoatesino.

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