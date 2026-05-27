Rybakina (WTA 2) ha dovuto salutare il Roland Garros.
La kazaka è stata infatti sconfitta al secondo turno da Starodubtseva (55) con il punteggio di 3-6 6-1 7-6 (10/4) in 2h28’.
Avanza invece senza difficoltà Swiatek (3), che ha superato Bejlek (35) per 6-2 6-3.
Si è qualificata per il turno successivo anche Svitolina (7), vittoriosa su Quevedo (126) per 6-0 6-4 in 1h18'.
In campo maschile Djokovic (ATP 4) ha conquistato i sedicesimi. Sulla terra rossa parigina il serbo si è imposto su Royer (74) con il risultato di 6-3 6-2 6-7 (7/9) 6-3 in 3h44’.