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Tennis Rybakina, numero due al mondo, fuori dal Roland Garros. Maratona per Nole

Swisstxt

27.5.2026 - 19:44

Elena Rybakina fuori al secondo turno del Roland Garros
Elena Rybakina fuori al secondo turno del Roland Garros
Keystone

Rybakina (WTA 2) ha dovuto salutare il Roland Garros.

SwissTXT

27.05.2026, 19:44

27.05.2026, 19:52

La kazaka è stata infatti sconfitta al secondo turno da Starodubtseva (55) con il punteggio di 3-6 6-1 7-6 (10/4) in 2h28’.

Avanza invece senza difficoltà Swiatek (3), che ha superato Bejlek (35) per 6-2 6-3.

Si è qualificata per il turno successivo anche Svitolina (7), vittoriosa su Quevedo (126) per 6-0 6-4 in 1h18'.

In campo maschile Djokovic (ATP 4) ha conquistato i sedicesimi. Sulla terra rossa parigina il serbo si è imposto su Royer (74) con il risultato di 6-3 6-2 6-7 (7/9) 6-3 in 3h44’.

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