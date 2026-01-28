Nemmeno il 2026 si è rivelato l’anno buono agli Australian Open per Iga Swiatek.
Numero 2 al mondo, la polacca è stata eliminata con il risultato di 7-5 6-1 da Elena Rybakina (5) ai quarti di finale, dovendo così ancora una volta accantonare il sogno di conquistare l’unico torneo del Grande Slam che ancora le manca nel suo palmarès.
Nel derby americano, ad imporsi è stata Jessica Pegula (6), vittoriosa per 6-2 7-6 (7/1) contro Amanda Anisimova (4).
Per la 31enne di Buffalo si tratta della prima semifinale in carriera a Melborune dopo tre ko ai quarti.