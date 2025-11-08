  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Rybakina trionfa su Sabalenka alle WTA Finals

Swisstxt

8.11.2025 - 19:12

Rybakina
Rybakina
KEY

Le WTA Finals restano un tabù per Aryna Sabalenka (WTA 1).

SwissTXT

08.11.2025, 19:12

08.11.2025, 19:22

La bielorussa, che non è mai riuscita a imporsi nel torneo delle migliori dell'anno, si è inchinata in finale a Elena Rybakina (6). A Riad la kazaka si è imposta dopo 1h47' per 6-3 7-6 (7/0) grazie a un solo break, ottenuto nel primo set.

Sabalenka può recriminare per due set point sprecati nella seconda frazione su servizio della rivale, che poi ha dominato il tie-break. La numero uno era alla sua quinta partecipazione e ha perso la sua seconda finale, mentre Rybakina ha trionfato al terzo tentativo.

I più letti

Dopo il volo diretto più lungo al mondo, si va verso un altro record nei cieli
Blake Lively: «Ho perso 161 milioni a causa di Justin Baldoni»
Milly Carlucci convive con la "malattia del sole": «Purtroppo non ci sono medicine»
La corte suprema blocca il pagamento dei buoni spesa
Ecco i segreti di Milly Carlucci per restare in forma a 70 anni

Video correlati

Servette – Thun 0:1

Servette – Thun 0:1

Super League | 13° turno | stagione 25/26

08.11.2025

Atlético - Levante 3-1

Atlético - Levante 3-1

LALIGA | 12ème journée | Saison 25/26

08.11.2025

Bellinzona – Aarau 5:1

Bellinzona – Aarau 5:1

Challenge League | 13° turno | stagione 25/26

08.11.2025

Servette – Thun 0:1

Servette – Thun 0:1

Atlético - Levante 3-1

Atlético - Levante 3-1

Bellinzona – Aarau 5:1

Bellinzona – Aarau 5:1

Più video

Altre notizie

Tennis. Djokovic conquista Atene e il suo 101esimo titolo in carriera

TennisDjokovic conquista Atene e il suo 101esimo titolo in carriera

Tennis. Sabalenka sfiderà Rybakina nella finale delle WTA Finals di Riad

TennisSabalenka sfiderà Rybakina nella finale delle WTA Finals di Riad

WTA Finals. Sabalenka avanza in semifinale

WTA FinalsSabalenka avanza in semifinale