Rybakina KEY

Le WTA Finals restano un tabù per Aryna Sabalenka (WTA 1).

SwissTXT Swisstxt

La bielorussa, che non è mai riuscita a imporsi nel torneo delle migliori dell'anno, si è inchinata in finale a Elena Rybakina (6). A Riad la kazaka si è imposta dopo 1h47' per 6-3 7-6 (7/0) grazie a un solo break, ottenuto nel primo set.

Sabalenka può recriminare per due set point sprecati nella seconda frazione su servizio della rivale, che poi ha dominato il tie-break. La numero uno era alla sua quinta partecipazione e ha perso la sua seconda finale, mentre Rybakina ha trionfato al terzo tentativo.