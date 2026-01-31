Elena Rybakina Imago

Elena Rybakina (WTA 5) ha conquistato il suo primo titolo all'Australian Open grazie ad una prova molto solida contro Aryna Sabalenka (1).

SwissTXT Swisstxt

La kazaka si è imposta per 6-4 4-6 6-4 in un ultimo atto molto equilibrato e ha messo in bacheca il suo secondo Grande Slam.

Nei primi due set entrambe hanno sbagliato poco alla battuta ed è quindi bastato un solo break per frazione per spezzare l'equilibrio.

Nel parziale decisivo le due hanno invece perso un po' di solidità, ma Rybakina è stata brava a reagire all'iniziale 0-3 conquistando ben cinque game consecutivi.