Tennis Rybakina vince gli Australian Open

Swisstxt

31.1.2026 - 12:20

Elena Rybakina
Elena Rybakina
Imago

Elena Rybakina (WTA 5) ha conquistato il suo primo titolo all'Australian Open grazie ad una prova molto solida contro Aryna Sabalenka (1).

SwissTXT

31.01.2026, 12:20

31.01.2026, 12:22

La kazaka si è imposta per 6-4 4-6 6-4 in un ultimo atto molto equilibrato e ha messo in bacheca il suo secondo Grande Slam.

Nei primi due set entrambe hanno sbagliato poco alla battuta ed è quindi bastato un solo break per frazione per spezzare l'equilibrio.

Nel parziale decisivo le due hanno invece perso un po' di solidità, ma Rybakina è stata brava a reagire all'iniziale 0-3 conquistando ben cinque game consecutivi.

