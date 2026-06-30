Il rientro in singolare dopo quasi quattro anni è stato amaro per Serena Williams, battuta in tre set da Maya Joint (WTA 87) al primo turno di Wimbledon. La 44enne ha messo in campo la solita grinta, ma non è bastato contro la 20enne australiana, che si è imposta per 6-3 6-7 (6/8) 6-3. Hanno superato il primo turno ma con una certa fatica Elena Rybakina (2) e Iga Swiatek (3), che hanno piegato in tre set rispettivamente Lois Boisson (154) e Taylor Townsend (79). Tutto facile per la finalista del 2025 Amanda Anisimova (6), mentre è stata eliminata Elina Svitolina (8).