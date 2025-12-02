  1. Clienti privati
Tennis A 44 anni Serena Williams è pronta a fare il ritorno in campo?

Swisstxt

2.12.2025 - 19:56

Rientro?
Rientro?

Serena Williams potrebbe clamorosamente tornare in campo.

SwissTXT

02.12.2025, 19:56

02.12.2025, 20:03

L'americana sembra infatti aver cominciato il percorso per un possibile rientro, poiché è stata ufficialmente iscritta nella lista ITIA in cui figurano gli atleti sottoposti a controlli antidoping a sorpresa.

Non solo un indizio dunque ma una prova concreta dato che l’iscrizione all’elenco è obbligatoria per chi intende riprendere a giocare.

La 44enne, vincitrice di 23 Slam (a -1 dal record di Margaret Court), aveva smesso nel 2022 sebbene all’epoca non l’avesse chiamato propriamente un «ritiro».

