Serena Williams potrebbe clamorosamente tornare in campo.
L'americana sembra infatti aver cominciato il percorso per un possibile rientro, poiché è stata ufficialmente iscritta nella lista ITIA in cui figurano gli atleti sottoposti a controlli antidoping a sorpresa.
Non solo un indizio dunque ma una prova concreta dato che l’iscrizione all’elenco è obbligatoria per chi intende riprendere a giocare.
La 44enne, vincitrice di 23 Slam (a -1 dal record di Margaret Court), aveva smesso nel 2022 sebbene all’epoca non l’avesse chiamato propriamente un «ritiro».