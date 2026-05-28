Aryna Sabalenka (WTA 1) ha superato il secondo turno del Roland Garros grazie al successo per 7-5 6-2 sulla francese Elsa Jacquemot (67).
La numero uno al mondo affronterà ora l'australiana Darya Kasatkina (53), che eliminato la ticinese Susan Bandecchi (251).
Avanza anche la campionessa in carica Coco Gauff (4), che ha sconfitto con facilità l'egiziana Mayar Sherif (129) per 6-3 6-2.
Nel tabellone maschile, Félix Auger-Aliassime (6) ha invece battuto l'argentino Roman Andres Burruchaga (68) con il risultato di 4-6 6-0 7-5 6-1 in poco più di tre ore.