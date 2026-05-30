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Tennis Sabalenka avanza agli ottavi del Roland Garros

Swisstxt

30.5.2026 - 16:10

Altra grande prestazione
Altra grande prestazione
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Aryna Sabalenka (WTA 1) è agli ottavi del Roland Garros.

SwissTXT

30.05.2026, 16:10

30.05.2026, 16:15

La numero uno al mondo ha infatti battuto l'australiana Daria Kasatkina (53) per 6-0 7-5. Dopo aver dominato il primo set, ha poi chiuso il match con un break nel dodicesimo gioco del secondo.

Al prossimo turno la bielorussa affronterà Naomi Osaka (16), che ha superato l'americana Iva Jovic (17) 7-6 (7/5) 6-7 (3/7) 6-4 dopo una battaglia di tre ore.

Nel tabellone maschile Flavio Cobolli (ATP 14) ha invece eliminato lo statunitense Learner Tien (18) con un netto 6-2 6-2 6-3. L'italiano affronterà ora Zachary Svajda (85).

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