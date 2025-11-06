  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

WTA Finals Sabalenka avanza in semifinale

Swisstxt

6.11.2025 - 18:51

Sabalenka
Sabalenka
Reuters

Grazie alla vittoria su Coco Gauff (WTA 3) per 7-6 (7/5) 6-2 Aryna Sabalenka (1) ha strappato un biglietto per le semifinali delle WTA Finals, dove incontrerà Amanda Anisimova (4).

SwissTXT

06.11.2025, 18:51

06.11.2025, 19:06

La bielorussa ha dovuto faticare per vincere il primo set, ma nella seconda frazione ha mantenuto il controllo senza troppe difficoltà.

Nell'altra partita del girone Steffi Graff, Jessica Pegula (5) ha battuto l'italiana Jasmine Paolini con il punteggio di 6-2 6-3. Grazie a questa vittoria la statunitense è avanzata alla fase successiva, dove affronterà Elena Rybakina (6).

I più letti

Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Per i russi «Kupyansk cadrà presto» intanto Kiev prende di mira gl'impianti energetici di Mosca
Ecco le immagini da tutto il mondo della spettacolare Superluna

Video correlati

Basilea – FCSB 3:1

Basilea – FCSB 3:1

UEFA Europa League | Matchday 4 | Saison 25/26

06.11.2025

Salah fa il 3-1!

Salah fa il 3-1!

06.11.2025

Il Basilea torna in vantaggio grazie al solito Shaqiri!

Il Basilea torna in vantaggio grazie al solito Shaqiri!

06.11.2025

Basilea – FCSB 3:1

Basilea – FCSB 3:1

Salah fa il 3-1!

Salah fa il 3-1!

Il Basilea torna in vantaggio grazie al solito Shaqiri!

Il Basilea torna in vantaggio grazie al solito Shaqiri!

Più video

Altre notizie

Tennis. Ecco chi si sfiderà nella fase a gironi degli ATP Finals

TennisEcco chi si sfiderà nella fase a gironi degli ATP Finals

Tennis. Wawrinka ko con Musetti a Atene

TennisWawrinka ko con Musetti a Atene

WTA Finals. Anisimova sconfigge Swiatek

WTA FinalsAnisimova sconfigge Swiatek