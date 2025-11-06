Grazie alla vittoria su Coco Gauff (WTA 3) per 7-6 (7/5) 6-2 Aryna Sabalenka (1) ha strappato un biglietto per le semifinali delle WTA Finals, dove incontrerà Amanda Anisimova (4).
La bielorussa ha dovuto faticare per vincere il primo set, ma nella seconda frazione ha mantenuto il controllo senza troppe difficoltà.
Nell'altra partita del girone Steffi Graff, Jessica Pegula (5) ha battuto l'italiana Jasmine Paolini con il punteggio di 6-2 6-3. Grazie a questa vittoria la statunitense è avanzata alla fase successiva, dove affronterà Elena Rybakina (6).