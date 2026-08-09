In una sola notte il Masters 1000 di Toronto ha perso sia la numero 1 che la numero 3 al mondo.

Tennis Sabalenka e Pegula eliminate al Masters 1000 di Toronto

Aryna Sabalenka e Jessica Pegula sono infatti state eliminate agli ottavi di finale.

La bielorussa è stata sconfitta in tre set da Ekaterina Alexandrova (19) mentre l'americana – vincitrice nel 2023 e 2024 – ha ceduto nettamente in due frazioni ad un'altra russa, ovvero Diana Shnaider (17).

Hanno dal canto loro raggiunto i quarti sia Elina Svitolina (9), capace di superare Amanda Anisimova (10), che Iga Swiatek (8), giustiziera in rimonta dell'ucraina Marta Kostyuk (11).