Aryna Sabalenka KEYSTONE

Aryna Sabalenka (WTA 1) ha proseguito il suo percorso netto a Indian Wells anche in semifinale.

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La bielorussa si è sbarazzata della ceca Linda Noskova (14) con il punteggio di 6-3 6-4 e raggiunge così per la terza volta in carriera l’ultimo atto del torneo californiano, dove però non ha mai trionfato.

Per il primo sigillo la 27enne dovrà superare Elena Rybakina (3), che in gennaio si era imposta nella finale degli Australian Open, pochi mesi dopo il successo alle WTA Finals.

In finale nel doppio misto ci sarà Belinda Bencic che, in coppia con Flavio Cobolli, ha battuto Errani/Vavassori.