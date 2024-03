Aryna Sabalenka KEY

Aryna Sabalenka (WTA 2) è stata eliminata agli ottavi di finale di Indian Wells.

La bielorussa si è inchinata per 6-3 3-6 6-2 contro Emma Navarro (23). La 25enne finalista dell’anno scorso e doppia detentrice del titolo degli Australian Open, già in difficoltà al turno precedente, non è riuscita a imporre il suo gioco alla 22enne, per la prima volta ai quarti di un torneo di questo livello.

Swisstxt