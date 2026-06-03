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Tennis Sabalenka fuori ai quarti

Swisstxt

3.6.2026 - 16:12

Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka
Imago

Nemmeno questa volta Aryna Sabalenka (WTA 1) riuscirà a mettere le mani sul trofeo del Roland Garros.

SwissTXT

03.06.2026, 16:12

La bielorussa è stata eliminata nei quarti con una clamorosa rimonta per 4-6 7-5 6-0 in 2h12' di gioco da Diana Shnaider (23). La 28enne di Minsk è crollata sul più bello: dopo aver già quasi dilapidato un vantaggio di 5-1 nel primo set, non è riuscita a chiudere sul 5-4 e servizio nel secondo subendo una striscia di addirittura 10 giochi consecutivi. Per un posto in finale la 22enne russa affronterà la qualificata polacca Maja Chwalinska (114), che ha superato 7-6 (7/3) 6-3 Anna Kalinskaya (24).

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