Tennis Sabalenka non ancora in semifinale a Riad

Swisstxt

4.11.2025 - 19:17

Sabalenka
KEY

Sarà l'ultima giornata a definire quali due tenniste del Gruppo Steffi Graf approderanno in semifinale nelle WTA Finals di Riad.

SwissTXT

04.11.2025, 19:17

04.11.2025, 19:18

Aryna Sabalenka (WTA 1) ha infatti sì vinto il confronto con Jessica Pegula (5), ma solo in tre set con il punteggio di 6-4 2-6 6-3.

La bielorussa potrebbe quindi essere ancora scavalcata sia dalla rivale odierna che da Coco Gauff (3), che affronterà giovedì.

L'unica certezza è quindi l'eliminazione di Jasmine Paolini (8), al secondo ko del torneo dopo quello all'esordio. L'italiana è stata battuta per 6-3 6-2 dalla campionessa uscente.

