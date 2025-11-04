Sarà l'ultima giornata a definire quali due tenniste del Gruppo Steffi Graf approderanno in semifinale nelle WTA Finals di Riad.
Aryna Sabalenka (WTA 1) ha infatti sì vinto il confronto con Jessica Pegula (5), ma solo in tre set con il punteggio di 6-4 2-6 6-3.
La bielorussa potrebbe quindi essere ancora scavalcata sia dalla rivale odierna che da Coco Gauff (3), che affronterà giovedì.
L'unica certezza è quindi l'eliminazione di Jasmine Paolini (8), al secondo ko del torneo dopo quello all'esordio. L'italiana è stata battuta per 6-3 6-2 dalla campionessa uscente.