Sabalenka (WTA 3) ha raggiunto la finale del Masters 1000 di Cincinnati grazie alla vittoria contro Swiatek per 6-3 6-3.

La numero uno al mondo non è mai stata in partita, tanto che il primo set è terminato in soli 35’. All’ultimo atto, la 26enne bielorussa se la vedrà con Pegula (6), che ha sconfitto con il risultato di 6-2 3-6 6-3 Badosa (37) in un match a lungo interrotto per pioggia.

