Sabalenka KEY

Sarà Aryna Sabalenka (WTA 1) a sfidare Coco Gauff (4) all’ultimo atto del WTA 1000 di Miami.

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In semifinale la bielorussa ha nettamente sconfitto Elena Rybakina (2) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1h20'.

Nel 1o parziale la numero uno ha trovato l’allungo decisivo al 10o e ultimo gioco, mentre nella 2a frazione si è portata immediatamente sul 4-0 non lasciandosi poi più sfuggire la vittoria.

La sfida con Gauff, che ai quarti aveva eliminato Belinda Bencic, si prospetta avvincente: dei 12 precedenti 6 sono andati alla detentrice del titolo e 6 alla statunitense.