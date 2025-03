Sabalenka KEY

Aryna Sabalenka (WTA 1) ha aggiunto un nuovo trofeo nella sua bacheca.

Swisstxt

Alla sua prima finale in assoluto al WTA 1000 di Miami la bielorussa ha sconfitto Jessica Pegula (4) con i parziali di 7-5 6-2 maturati in 1h29’ di gioco, conquistando così il suo 19o titolo in carriera, il secondo dell'anno. Arrivata all’ultimo atto con un percorso netto, la 26enne si è riscattata al meglio per le ultime due finali perse a Indian Wells e agli Australian Open. Dopo un primo set intenso e all’insegna di break e controbreak, il secondo si è rivelato meno equilibrato, ma sempre in favore di Sabalenka.