Aryna Sabalenka Imago

Per il sesto anno di fila New York ha incoronato una nuova regina.

Swisstxt

Sconfitta un anno fa in finale da Coco Gauff (WTA 3), Aryna Sabalenka (2) si è rifatta con gli interessi andando a prendersi il suo primo US Open grazie alla vittoria per 7-5 7-5 su Jessica Pegula (6).

La 26enne di Minsk avrebbe anche potuto chiudere la pendenza più velocemente se non si fosse complicata la vita in entrambi i set: nel primo è volata sul 5-2 e nel secondo sul 3-0 prima di farsi rimontare dall’americana.

Grazie al 6o successo in 8 scontri diretti Sabalenka è riuscita a mettere in bacheca il 3o Slam della carriera.

Swisstxt