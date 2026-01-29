  1. Clienti privati
Tennis La finale degli Australian open sarà Sabalenka-Rybakina

Swisstxt

29.1.2026 - 13:21

Elena Rybakina
Elena Rybakina
Imago

Come nel 2023, la finalissima femminile degli Australian Open vedrà opposte Aryna Sabalenka (WTA 1) ed Elena Rybakina (5).

SwissTXT

29.01.2026, 13:21

29.01.2026, 13:24

La bielorussa è diventata la prima giocatrice da Martina Hingis a raggiungere 4 finali di fila a Melbourne, sconfiggendo con un chiaro 6-2 6-3 Elina Svitolina (12).

Dal canto suo la kazaka, che cerca il primo titolo in Australia, ha avuto la meglio su Jessica Pegula (6) con il risultato di 6-3 7-6 (9/7).

Sabalenka conduce 8-6 negli scontri diretti, ma Rybakina ha conquistato l'ultimo faccia a faccia a novembre alle Finals in Arabia Saudita.

