Come nel 2023, la finalissima femminile degli Australian Open vedrà opposte Aryna Sabalenka (WTA 1) ed Elena Rybakina (5).

La bielorussa è diventata la prima giocatrice da Martina Hingis a raggiungere 4 finali di fila a Melbourne, sconfiggendo con un chiaro 6-2 6-3 Elina Svitolina (12).

Dal canto suo la kazaka, che cerca il primo titolo in Australia, ha avuto la meglio su Jessica Pegula (6) con il risultato di 6-3 7-6 (9/7).

Sabalenka conduce 8-6 negli scontri diretti, ma Rybakina ha conquistato l'ultimo faccia a faccia a novembre alle Finals in Arabia Saudita.