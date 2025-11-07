  1. Clienti privati
Tennis Sabalenka sfiderà Rybakina nella finale delle WTA Finals di Riad

Swisstxt

7.11.2025 - 21:22

Tutta la potenza della bielorussa
Tutta la potenza della bielorussa
KEY

L'ultimo atto delle WTA Finals di Riad sarà inedito e metterà di fronte per la prima volta Aryna Sabalenka (WTA 1) ed Elena Rybakina (6), con entrambe che andranno a caccia del loro primo trionfo nel torneo conclusivo.

SwissTXT

07.11.2025, 21:22

07.11.2025, 21:38

La favorita bielorussa ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie in semifinale per superare una combattiva Amanda Anisimova (4), piegata infine per 6-3 3-6 6-3 dopo 2h21’ di gioco.

È stato altrettanto complicato il compito di Rybakina, che ha avuto la meglio su Jessica Pegula (WTA 5) al termine di tre combattuti set con il punteggio di 4-6 6-4 6-3.

Video correlati

Xamax – Yverdon 2:2

Challenge League | 13° turno | stagione 25/26

Rapperswil-Jona – Wil 1:2

Challenge League | 13° turno | stagione 25/26

Stade Nyonnais – Carouge 0:0

Challenge League | 13° turno | stagione 25/26

Xamax – Yverdon 2:2

Rapperswil-Jona – Wil 1:2

Stade Nyonnais – Carouge 0:0

