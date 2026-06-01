Pronostico rispettato KEY

Dopo aver eliminato Daria Kasatkina (WTA 53), Aryna Sabalenka (1) ha dovuto alzare il livello per venire a capo di Naomi Osaka (16) negli 1/8 del Roland Garros.

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La bielorussa si è imposta per 7-5 6-3 ma la giapponese le ha dato del filo da torcere. Sotto 2-0 in entrata, la numero uno del mondo ha piazzato subito il controbreak prima di fare la differenza nel primo set rubandole il servizio nell’11o gioco. Nella seconda frazione, sul 3-3, ha infilato tre game di fila. Sono passate ai quarti anche Diana Shnaider (23), Anna Kalinskaya (24) e Maja Chwalinska (114).