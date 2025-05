Aryna Sabalenka Imago

Aryna Sabalenka (WTA 1) ha conquistato il suo 20o titolo della carriera trionfando per la terza volta a Madrid.

Swisstxt

La bielorussa ha sconfitto per 6-3 7-6 (7/3) Coco Gauff (4) per alzare le braccia al cielo per la terza volta in questa stagione dopo Miami e Brisbane.

La 26enne si è complicata la vita solo nella seconda frazione, quando ha concesso il break alla statunitense, ma è poi riuscita a togliere la battuta a sua volta alla rivale proprio quando questa serviva per andare al terzo set.

Con questa vittoria la tennista dell'Est pareggia sul 5-5 gli scontri diretti con l'americana.