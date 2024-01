Aryna Sabalenka Keystone

Aryna Sabalenka (WTA 2) non ha trovato ostacoli neanche nella finale degli Australian Open, chiudendo un percorso perfetto con il successo per 6-3 6-2 sulla cinese Zheng Qinwen (15) in 76 minuti.

La bielorussa ha così bissato il successo dello scorso anno a Melbourne al termine di due settimane in cui non ha lasciato nemmeno un set alle rivali.

Solidissima al servizio, la 25enne ha sfruttato al meglio la sua potenza per piegare la resistenza della 21enne asiatica, che ha concesso all’avversaria il break al primo turno di battuta di entrambi i set, non riuscendo più a ricucire lo strappo.

Swisstxt